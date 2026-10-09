Tudela recupera su parada de tren de Pamplona a Salamanca tras la reclamación pública de su alcalde

Hace tan solo una semana, el Ayuntamiento de Tudela, a través de su alcalde, Alejandro Toquero, transmitía a modo de carta hacia Óscar Puente, ministro de Transportes, la posibilidad de recuperar de las paradas más solicitadas en la conexión entre Salamanca y Zaragoza, la de Tudela, que servía como punto clave tanto para personas de la Comunidad Foral de Navarra como de La Rioja y Aragón.

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Toquero transmitía por aquel entonces “su preocupación y sorpresa ante la decisión de Renfe de suprimir la parada de Tudela en la conexión ferroviaria con Salamanca, con la firme esperanza de que la decisión pueda ser reconsiderada”.

Cabe recordar, que al suprimir ésta se añadían otras dos, por un lado la de Cantalapiedra y por otro lado la de Fresno Viejo, esta última en Valladolid. Aún así, desde RENFE se indicaba que el volumen de viajeros era bajo, por eso mismo se tomó esta medida, lo que causaba más sorpresa si cabe en los dirigentes de Tudela.

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