El XXVII Cross de la Policía Local de Salamanca recauda más de 1.000 euros y 102 kilos de alimentos

La XXVII edición del Cross de la Policía Local de Salamanca, que se disputó el pasado sábado 6 de junio con un total de 300 participantes, ha conseguido recaudar más de 1.000 euros en donaciones y alrededor de un centenar de alimentos.

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Estas recaudaciones han sido entregadas este lunes a los destinatarios por parte de los concejales de Deportes, Almudena Parres, y de Protección Ciudadana, Ángel Molina, junto a los organizadores de la prueba, a los representantes de las entidades beneficiadas.

En concreto, "gracias a la implicación de corredores, colaboradores y asistentes", en esta edición se han recaudado un total de 1.041 euros, que han sido otorgados a la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Salamanca (ARSA). Esta entidad, según explica el Ayuntamiento de Salamanca, trabaja para conseguir la rehabilitación y reinserción del enfermo alcohólico "desde una perspectiva global e integral, implicando al resto de la sociedad en su proceso".

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