El XXVII Cross de la Policía Local de Salamanca recauda más de 1.000 euros y 102 kilos de alimentos

La XXVII edición del Cross de la Policía Local de Salamanca, que se disputó el pasado sábado 6 de junio con un total de 300 participantes, ha conseguido recaudar más de 1.000 euros en donaciones y alrededor de un centenar de alimentos.
Estas recaudaciones han sido entregadas este lunes a los destinatarios por parte de los concejales de Deportes, Almudena Parres, y de Protección Ciudadana, Ángel Molina, junto a los organizadores de la prueba, a los representantes de las entidades beneficiadas.
En concreto, "gracias a la implicación de corredores, colaboradores y asistentes", en esta edición se han recaudado un total de 1.041 euros, que han sido otorgados a la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Salamanca (ARSA). Esta entidad, según explica el Ayuntamiento de Salamanca, trabaja para conseguir la rehabilitación y reinserción del enfermo alcohólico "desde una perspectiva global e integral, implicando al resto de la sociedad en su proceso".
Además, el evento, consiguió también recoger 102 kilos de productos no perecederos, que han sido entregados al Banco de Alimentos de Caja Rural de Salamanca, contribuyendo así a ayudar a las familias en situación de vulnerabilidad.