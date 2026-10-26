Más de 2.000 mujeres de 159 municipios se reúnen para celebrar el Día de la Mujer Rural

Este jueves las mujeres del mundo rural toman el mando y reivindican la vida en los pueblos, hacen visible la provincia con un encuentro organizado por la Diputación de Salamanca con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural. La Salina espera reunir a más de 2.000 féminas procedentes de 159 municipios de la provincia.

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Una jornada que volverá a convertir a la institución provincial en punto de encuentro para reconocer la contribución de las mujeres a la vida económica, social y familiar de los pueblos, así como su papel en el desarrollo y el futuro del medio rural salmantino.

El presidente de la Diputación de Salamanca, David Mingo, ha destacado que esta celebración es una oportunidad para reconocer a las mujeres que “hacen posible que nuestros pueblos sigan vivos”, desde las explotaciones agrarias y los negocios hasta las asociaciones, los proyectos empresariales y la conservación de las tradiciones.

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David Mingo ha subrayado que el futuro de los municipios también pasa por ofrecer oportunidades a las mujeres para desarrollar sus proyectos de vida en el medio rural. En este sentido, ha defendido la necesidad de reivindicar una imagen alejada de los estereotipos, que refleje la realidad de unos pueblos llenos de talento, diversidad, iniciativa y capacidad de innovación.

La celebración de este año dará voz a cuatro mujeres con trayectorias diferentes que representan distintas formas de contribuir al desarrollo de la provincia.

Entre ellas estará Alba Saenc, joven de Fuenteguinaldo que utiliza las redes sociales para divulgar la Historia y el Arte y acercar el conocimiento a las nuevas generaciones.

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También participará Carla Yáñez, que ha conseguido ocho medallas nacionales en gimnasia rítmica mientras compaginaba su trayectoria deportiva con su formación académica en Medicina.

La tercera protagonista será Silvia Carpe, natural de Alba de Tormes y creadora de Momentos & Decorazón, una iniciativa empresarial dedicada a la organización, decoración y coordinación de bodas y eventos en Salamanca.

Completa este grupo Toñi Rodríguez Villoria, periodista de formación, ganadera por vocación y experiencia y presidenta de ADEMUR Salamanca, que trabaja para dar visibilidad a las mujeres rurales y conoce de primera mano los retos y las oportunidades del sector agrario.

Sus experiencias permitirán mostrar la diversidad de perfiles, inquietudes y proyectos que conviven en el medio rural, así como el papel de las mujeres jóvenes en la construcción de nuevas oportunidades para sus municipios.

La jornada tendrá también un significado especial para ADEMUR Salamanca, que celebra este año su vigésimo aniversario. Durante estas dos décadas, la asociación ha trabajado para fortalecer una red de mujeres rurales en distintos puntos de la provincia, favoreciendo el encuentro, la participación y la defensa de sus intereses.

El encuentro pretende ser, además de una celebración, un espacio para compartir experiencias, establecer vínculos y reconocer el trabajo cotidiano de tantas mujeres que contribuyen al mantenimiento de la actividad económica y social de los municipios.