Alba Activa arranca en junio con un torneo de dardos para jóvenes de 10 a 16 años

El programa municipal Alba Activa comienza este viernes con un torneo de dardos y una amplia programación de ocio dirigida a jóvenes de entre 10 y 16 años.

Publicidad Publicidad

La principal novedad es que todas las actividades serán gratuitas y de acceso libre, sin necesidad de inscripción previa, con el objetivo de facilitar la participación de los jóvenes del municipio.

Las actividades se desarrollarán durante los fines de semana en el Centro Juvenil de la calle Cuatropea. Los horarios establecidos son los viernes de 19:00 a 22:00 horas, los sábados de 18:00 a 22:00 horas y los domingos de 17:00 a 21:00 horas.

Publicidad