Pedraza de Alba, una de las zonas afectadas por la intensa lluvia en Salamanca

La intensa tormenta que está atravesando la provincia de Salamanca está dejando diferentes estampas en varios puntos de la provincia.

Publicidad Publicidad

Uno de los lugares donde se ha podido comprobar la fuerza de las precipitaciones es Pedraza de Alba, donde la lluvia ha caído con intensidad, tal y como se puede observar en el vídeo.

Las imágenes publicadas por Radio Arte muestran la fuerza con la que el episodio tormentoso está afectando a esta zona de la provincia, en una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica.