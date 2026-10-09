UPL reclama un refuerzo en el servicio de autobuses a Alba de Tormes para facilitar la llegada al IES Leonardo da Vinci

La Unión del Pueblo Leonés ha trasladado a las Cortes de Castilla y León varias peticiones y demandas relacionadas con el transporte público. La primera de estas reclamaciones es la denuncia hecha recientemente por alumnos de Formación Profesional del IES Leonardo Da Vinci de Alba de Tormes por no poder acudir a este instituto debido al llenado total de las plazas de los autobuses.

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En este aspecto, los leonesistas apuntan que, tras la puesta en marcha del sistema de gratuidad del BusCyL, los servicios de autobús han incrementado sus usuarios, lamentando que “este aumento no ha ido acompañado de un refuerzo en el número de autobuses”.

Este hecho afecta, según apuntan desde UPL, directamente a los alumnos de FP de Grado Medio y Superior del IES Leonardo Da Vinci de Alba de Tormes, que viene incentivado también porque estos alumnos están excluidos del derecho a utilizar el transporte escolar que sí se le reconoce a los alumnos en fase de escolarización obligatoria o a los de Bachillerato, situación que los leonesistas consideran “ilógica e injusta”.

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