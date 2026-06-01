El Ayuntamiento de La Vellés contará con un nuevo sistema de consultoría en arquitectura

El Ayuntamiento de La Vellés ha publicado este lunes en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación del contrato de servicios de consultoría en arquitectura. Esta actuación, según apuntan desde el consistorio, "permitirá seguir garantizando una gestión urbanística eficaz, ágil y adaptada a las necesidades presentes y futuras del municipio".

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Dicho contrato tiene por objeto la prestación de asistencia técnica especializada en materias relacionadas con el urbanismo. La licitación, según apuntan, se tramita mediante procedimiento abierto simplificado y cuenta con un presupuesto base anual de 12.277,57 euros, IVA incluido, siendo prorrogable anualmente hasta un máximo de cinco años. El plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 16 de junio.

Entre las funciones que deberá desarrollar la empresa contratada se encuentran la emisión de informes técnicos y urbanísticos; la supervisión de actuaciones constructivas en el término municipal, la asistencia en procedimientos administrativos y judiciales; la redacción de memorias valoradas para inversiones municipales; y el apoyo técnico necesario para el desarrollo de nuevos proyectos y actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento.

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Con esta contratación, el consistorio pretende "continuar avanzando en su compromiso con una administración moderna, eficaz y preparada para afrontar los retos del desarrollo local". Así, la administración justifica esta decisión alegando a "la creciente actividad administrativa y urbanística que viene experimentando La Vellés durante los últimos años", viendo necesaria así mejorar la máxima seguridad jurídica y técnica en la toma de decisiones municipales.