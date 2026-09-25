La belleza salvaje de El Rebollar y su lengua, la palra, recorren el mundo gracias a la película ‘Pastoris’

Acaba de terminar la Guerra de la Independencia y Domingo regresa a su pueblo salmantino, en el suroeste de Salamanca donde acepta guiar un rebaño de ovejas hasta Extremadura. Este es el hilo argumental de ‘Pastoris’, una película rodada el palra, el dialecto que se habla en El Rebollar, sobre todo en Peñaparda, y que está en peligro de desaparecer. Un proyecto que muestra la belleza de los paisajes del sur de Salamanca, el ritmo de las estaciones y de como la vida del hombre giraba en torno a ellas, de ese medio rural del que venimos y que, generación tras generación, hemos ido perdiendo.

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Pastoris, La Película Grabada En El Rebollar En Palra (3)

Una película que se está proyectando en la provincia, para que todos los salmantinos no olviden que Salamanca tiene un idioma propio que todavía se habla en Peñaparda, el Payo, Navasfrías, Robleda y Villasrubias, y sepan que se está dando a conocer por el mundo, ya que el film ha participado en festivales en Colombia o Italia.

“Llevamos 22 años haciendo cine desde Ciudad Rodrigo”, explica el director mirobrigense de la película Pablo Moreno que añade que “en 20 años no había contado nada mío y a partir de ahí surge la idea de hablar de hacer algo que hable de lo que somos”. Pablo había recogido durante un tiempo muchos testimonios sobre el pastoreo, además de que “soy hijo, nieto y bisnieto de pastores, me apetecía hacer un homenaje a los que vinieron antes”.

Pablo Moreno, Director De Pastoris, La Película Grabada En El Rebollar En Palra (10)

Es entonces cuando surge la posibilidad de rodarlo en palra, “también como homenaje ya que mi abuela era de Villarubias y siempre me pareció que hablaba mal, y no, solo hablaba un idioma distinto”, explica. “Todo eso hizo que el proyecto cobrara una dimensión suficiente para poder producirlo” y se embarcaron en un rodaje que les llevó más de dos años ya que “tuvimos que esperar los cambios de estación y seguir el ritmo de los animales”.

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Una aventura en la que el equipo de rodaje se adaptó al ritmo del campo, esperando a que ocurrieran los eventos importantes de la vida de los rebaños como los partos. “Hemos trabajado con 10 rebaños de la zona y había que esperar a la época de parto. Hemos tenido que armarnos de paciencia”, reconoce Pablo que confiesa que para rodar un parto tuvieron que acudir hasta en siete ocasiones hasta dar con la imagen que buscaban.

Pastoris, La Película Grabada En El Rebollar En Palra (8)

Pero, ¿cómo han traducido el guión de la película a palra? Para poder contar la historia con el idioma que hablaba todo el mundo en la zona hace doscientos años han contado con José Benito, un vecino de Peñaparda que habla y escribe palra y está llevando a cabo proyectos de traducción de textos al dialecto. Él ha sido el encargado de traducir los textos a palra y quien ayudó a los actores con la pronunciación. De hecho, Pablo reconoce que empezaron grabando en dual, en castellano y palra, pero finalmente optaron por el dialecto para evitar los cambios de actitud en los actores cuando cambiaban de idioma. El actor Sergio Cardoso protagoniza la película acompañado por Assumpta Serna, Laura Contreras, Mariam Arahuetes, Antonio Reyes y Pablo Viña.

Pastoris, La Película Grabada En El Rebollar En Palra (9)

Así, el equipo terminó rondando todas las escenas en palra, lo que la hace única, además de que permitirá mantener un lenguaje que se ha ido perdiendo. “La palra también es patrimonio de Salamanca. La cultura es mucho más rica de lo que pensamos y hemos querido poner en valor lo que tenemos”, asegura el director que también ha incluido otros elementos importantes en la cultura y el folclore de la zona como el pandero cuadrado, la gaita y el tamboril o las panaderas.

El sonido de la palra siempre podrá escucharse en las palabras de Domingo, el pastor que muestra al espectador un mundo que ya no existe pero que ha dejado una huella en el ADN de las personas que han vivido y que vivirán en la comarca de El Rebollar. Un legado que ahora será indeleble y se mostrará al mundo gracias a su viaje guiando ovejas, gracias a ‘Pastoris’.

La película se proyectará próximamente en Candelario, el 26 de septiembre; Sotoserrano, el 3 de octubre; Guijuelo, el 9 de octubre; Macotera, el 10 de octubre; Tamames, el 11 de octubre; Fuenteguinaldo, el 16 de octubre; Linares de Riofrío, el 17 de octubre; Aldea del Obispo, el 23 de octubre; La Atalaya, el 24 de octubre; Fuentes de Oñoro, el 30 de octubre y Cantalpino el 31 de octubre.