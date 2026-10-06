Buscan a las familias de las personas que se exhumarán de una fosa común en Puente del Congosto

Un total de 17 cuerpos serán exhumados de una fosa común del cementerio de Puente de Congosto. Por este motivo la Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia ha solicitado la colaboración ciudadana para localizar a los familiares de algunas de estas personas enterradas, tal y como recoge Europa Press.

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En concreto, la asociación pide ayuda para dar con los descendientes de Miguel y Emilio Escobar Moreno, quienes fueron asesinados el 31 de agosto de 1936. Sus familiares, tal y como cree la asociación por testimonios recopilados, podrían residir en Salamanca.

Sobre Miguel Escobar se sabe que fue asesinado a los 25 años. Nació en Baños de Montemayor (Cáceres) y vivía en Campillo de Salvatierra. Su hermano, de 24 años, residía en Guijuelo.

Del mismo modo, la asociación busca poner nombre a más de una decena de víctimas que fueron enterradas sin identificar con edades comprendidas entre los 20 y los 50 años. Se cree que estos hombres procedieran de la zona de Béjar o de municipios cercanos a Puente de Congosto. En ese sentido, apelan a la memoria de familiares que puedan tener referencias sobre desapariciones ocurridas durante agosto o septiembre de 1936.

Este último requerimiento se antoja necesario para poder realizar pruebas genéticas a posibles familiares biológicas. Las muestras se compararían con los restos que se recuperen durante la exhumación y, así, poder confirmar la identidad de las víctimas.

Entre las personas ya identificadas documentalmente constan también Mateo Nieto Montero, natural de Gallegos de Solmirón; Pablo Hernández Neila, nacido en Hervás (Cáceres); Germán Gassané Rubio, domiciliado en Béjar; y Enrique Jiménez Calavia, nacido y vecino de Béjar.

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Según la documentación reunida por la asociación, las 17 personas fueron asesinadas en distintos episodios registrados entre el 9 de agosto y el 2 de septiembre de 1936, en el campo y dentro del término municipal de Puente del Congosto. Siete de ellas fueron ejecutadas el 9 de agosto, cinco el día 19, tres el 31 de agosto y dos el 2 de septiembre.