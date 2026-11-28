Ciudad Rodrigo vive este fin de semana una de sus citas tradicionales con el sector primario. La Feria de San Andrés ha vuelto a reunir a ganaderos y profesionales en torno al ganado bovino, con el concurso de raza charolesa como uno de los protagonistas de la jornada de este sábado.

Publicidad Publicidad

Boadilla se corona en el concurso de raza charolesa de la Feria de San Andrés, en Ciudad Rodrigo El certamen ya tiene ganadores. En la categoría de hembras, el ejemplar RELUX ha conseguido el título de campeona. Pertenece a Ángel Santiago García, ganadero de Boadilla, que vuelve a situar su explotación entre las más destacadas. La segunda posición ha sido para SYRA, propiedad de Elvira de Miguel Méndez, de Fuenteguinaldo, lo que mantiene el protagonismo de las explotaciones de la zona en este tipo de concursos.

En machos, el reconocimiento principal ha sido para SALMANTINO, de Ceferina Ballesteros Vicente, también de Boadilla y vinculado a Adolfo Corral. El subcampeonato ha recaído en SATURNO, propiedad de Antonio Pascual de Pedro, de Fariza de Sayago, Zamora.

Publicidad Publicidad

La jornada ha contado también con la presencia de la Corporación Municipal, encabezada por el alcalde, Marcos Iglesias. Los representantes municipales han visitado las instalaciones del recinto y han acompañado la entrega de premios en una muestra de apoyo institucional al sector ganadero.

Boadilla se corona en el concurso de raza charolesa de la Feria de San Andrés, en Ciudad Rodrigo La actividad continuará este domingo 29 de noviembre con dos citas marcadas en el calendario: la subasta de hembras de raza avileña-negra ibérica, a las 11:00 horas, y la subasta nacional de machos de raza charolesa, a las 12:00 horas.

El programa concluirá el lunes, festividad de San Andrés, con la primera cotización del ibérico de bellota en la Lonja de Salamanca, que tendrá lugar en Ciudad Rodrigo. Esta sesión de la lonja marcará las referencias de precios para la nueva campaña.