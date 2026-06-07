El agua de Cabrerizos, no apta para el consumo por presencia de E. coli

El agua de la localidad salmantina de Cabrerizos ha sido declarada no apta para el consumo humano tras detectarse la presencia de la bacteria Escherichia coli (E. coli), según los datos recogidos en el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo.

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Las muestras fueron tomadas el pasado 28 de mayo y los análisis reflejan la presencia de bacterias coliformes y E. coli, con un valor de 1 UFC/100 ml en ambos casos, lo que ha motivado la calificación de agua no apta para su uso como agua de boca.

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