Carbajosa Empresarial ya tiene fecha para su entrega de premios

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ya tiene fecha para la celebración la XIV edición de los Premios Carbajosa Empresarial, una de las citas más importantes para la localidad que reconocen la labor de las empresas del municipio y su contribución a su desarrollo. La gala tendrá lugar el próximo día 29 de junio, a las 20:00 horas, en el Prado de la Vega. El jurado de los premios, integrado por los 13 concejales de la Corporación municipal, así como por los representantes de las asociaciones de empresarios del municipio Montalvo I y Montalvo III, ha seleccionado a las empresas ganadoras de estos Premios que cumplen este año su decimocuarta edición. En esta edición, los premios recaerán en Sport Center Adrián Andrés, en la categoría de Emprendedores; La Gótica Digital, en Innovación y Desarrollo; Pulso Energía, en Proyección Exterior; Pura Vida Salud y Cuidado Personal, en Imagen de Empresa; Bloque Salamanca, en Trayectoria Empresarial; y Mesón El Zurguén, en Comercio Local y Hostelería. Con estos reconocimientos, el Ayuntamiento de Carbajosa quiere destacar el esfuerzo, la capacidad de adaptación, la innovación y el compromiso de las empresas que desarrollan su actividad en el municipio, contribuyendo a la creación de empleo, a la dinamización económica y a la consolidación de Carbajosa de la Sagrada como uno de los principales enclaves empresariales de la provincia. El acto de entrega de los premios reunirá a representantes de las empresas galardonadas, empresarios del municipio y autoridades, en una gala que servirá también como punto de encuentro del tejido empresarial local.

Empresas galardonadas



Sport Center Adrián Andrés recibirá el Premio a Emprendedores. Este proyecto empresarial, nacido desde la pasión por la actividad física, la salud y el emprendimiento, se ha consolidado como un referente en entrenamiento especializado y bienestar en Carbajosa de la Sagrada. Su modelo de negocio apuesta por la especialización y la atención individualizada, ofreciendo servicios como preparación física para oposiciones, entrenamiento para mujeres embarazadas y postparto, readaptación de lesiones, rendimiento deportivo y programas de salud corporativa para empresas.

El Premio a la Innovación y el Desarrollo será para La Gótica Digital, una empresa que ha sabido evolucionar desde el ámbito tradicional de las artes gráficas hacia una industria de vanguardia. Su apuesta por la modernización de procesos, la impresión digital y offset, la impresión en 3D, los acabados especiales y el diseño de soluciones personalizadas la convierten en un ejemplo de adaptación tecnológica y creatividad empresarial.

Pulso Energía será reconocida con el Premio a la Proyección Exterior. La empresa, nacida en 2015 como iniciativa especializada en el asesoramiento energético independiente, ha logrado una importante expansión desde Carbajosa de la Sagrada, gestionando más de 200 proyectos de energías renovables y más de 35.000 contratos de luz y gas, con presencia en distintos puntos del territorio nacional.

El Premio a la Imagen de Empresa recaerá en Pura Vida Salud y Cuidado Personal, un centro de estética y salud que ha sabido crear una identidad propia basada en la confianza, la cercanía, el bienestar y el cuidado personal. Su imagen corporativa, su presencia digital y la ambientación de su espacio transmiten una filosofía de vida saludable y una clara apuesta por la calidad en la atención al cliente.

Bloque Salamanca recibirá el Premio a la Trayectoria Empresarial. Desde que iniciara su actividad en 1980, la empresa ha sabido mantener la esencia del trabajo bien hecho, consolidándose como una de las empresas más longevas del polígono El Montalvo I. Su especialización en servicios funerarios y de cantería, especialmente en panteones, la convierten en un ejemplo de solvencia, profesionalidad y arraigo empresarial.

Por último, Mesón El Zurguén será distinguido con el Premio al Comercio Local y la Hostelería. Aunque el establecimiento abrió sus puertas en Carbajosa en junio de 2013, su trayectoria en el sector hostelero salmantino se remonta a más de dos décadas atrás. Su ubicación en la Plaza Mayor y su apuesta por una hostelería cercana y de calidad han contribuido a dinamizar la vida social y económica del centro del municipio.

Los Premios Carbajosa Empresarial alcanzan este año su decimocuarta edición y mantienen el objetivo con el que nacieron: agradecer y reconocer la labor de las empresas que apuestan por Carbajosa de la Sagrada, por sus vecinos y por el crecimiento del municipio.