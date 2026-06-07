Carbajosa de la Sagrada pone el broche final a sus fiestas con hinchables y una fiesta de la espuma

Las fiestas de Carbajosa de la Sagrada han llegado a su fin con una jornada dedicada a los más pequeños del municipio. La tarde comenzó con una sesión de hinchables en el Prado de la Vega, donde numerosos niños y niñas pudieron disfrutar de diferentes juegos y actividades en un ambiente festivo y familiar.

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A lo largo de la jornada, decenas de familias se acercaron hasta este espacio para acompañar a los más pequeños, que aprovecharon al máximo una de las propuestas más esperadas del programa festivo. Las risas y la diversión fueron las protagonistas en una actividad que reunió a numerosos vecinos.

Como broche final a las fiestas, la celebración se trasladó posteriormente a El Carpihuelo, donde tuvo lugar una gran fiesta de la espuma.