Carbajosa vive el Corpus entre incienso y tradición vecinal

Carbajosa de la Sagrada ha celebrado este domingo la festividad del Corpus Christi, una cita muy importante en el municipio que ha reunido a numerosos vecinos en torno a la eucaristía y la posterior procesión.

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La jornada ha comenzado con la misa solemne en la Iglesia Parroquial, que ha contado con una notable asistencia. Entre los protagonistas han estado los niños y niñas que este año han recibido la Primera Comunión. También han participado representantes de la Corporación Municipal, con el alcalde, Pedro Samuel Martín, al frente.

Tras la eucaristía, el Santísimo ha salido en procesión bajo palio por las calles del municipio, en un recorrido en el que han destacado los altares elaborados por los vecinos, con una cuidada decoración floral.

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