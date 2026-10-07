Esta es la programación para los más pequeños de Santa Marta

Santa Marta de Tormes comienza esta semana el ciclo de bebecuentos y cuentacuentos para los más pequeños de la localidad. Tendrán lugar en la Escuela Municipal Infantil a las 18.00 horas y están dirigidos para niños de 3 años. En la segunda sesión, a las 18.30 horas, serán los niños de entre 4 y 9 años los que puedan disfrutar de la actividad.

Publicidad Publicidad

La programación de octubre llega a Santa Marta bajo el título ‘El Otoño’ y arranca este mismo jueves, 8 de octubre, con dos títulos relacionados con la estación. En primer lugar, los más pequeños podrán disfrutar de ‘Frutos de otoño’, un cuento para conocer los alimentos y los cambios más característicos del otoño . Por su parte, la sesión de cuentacuentos llega bajo el título ‘La castañera’, que narra la historia de una anciana con pocos recursos que dedica su vida a vender castañas.

El jueves 15 de octubre ‘Nacho y el otoño’ servirá para que los más pequeños descubran la estación de la mano de este personaje infantil, mientras que ‘La hormiguita’, trasladará a los niños la importancia del esfuerzo y del trabajo.

El ciclo continúa el jueves 22 de octubre con ‘Hojas’, que acerca a los niños el mundo de la naturaleza, y ‘El ladrón de calabazas’, un relato protagonizado por Pájaro y Ardilla que, tras hacer su habitual recolecta otoñal, descubren que las calabazas han desaparecido.