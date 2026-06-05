El Ayuntamiento financia su compra con el fin de que se puedan realizar pruebas diagnósticas sin salir de la localidad

El Ayuntamiento de Pelabravo ha adquirido dos nuevos electrocardiógrafos destinados a los consultorios médicos de Pelabravo y Nuevo Naharros, con el objetivo de mejorar la atención sanitaria que reciben los vecinos del municipio y facilitar el trabajo de los profesionales sanitarios. Se trata de una inversión municipal que responde a demandas planteadas en los últimos años por los usuarios de estos servicios básicos.

Publicidad Publicidad

Esta inversión permitirá dotar a ambos centros de un equipamiento esencial para la realización de pruebas diagnósticas cardiovasculares, favoreciendo una atención más ágil, eficaz y cercana, sin necesidad de desplazamientos a otros centros para determinadas valoraciones médicas. Con ello se refuerza la atención primaria en el ámbito rural y se evita que los pacientes tengan que acudir a consultas al Centro de Salud para pruebas rutinarias.

La alcaldesa de Pelabravo, María Teresa García Pérez, ha destacado que "la salud y el bienestar de nuestros vecinos son una prioridad para este Ayuntamiento. Con la adquisición de estos dos electrocardiógrafos seguimos avanzando en la mejora de los servicios públicos y en la dotación de recursos que contribuyan a una atención sanitaria de mayor calidad".

Publicidad

Los nuevos equipos permitirán registrar la actividad eléctrica del corazón de forma rápida y precisa, facilitando la detección y seguimiento de diferentes patologías cardiovasculares y reforzando la capacidad asistencial de los consultorios locales. Este tipo de dispositivos resulta especialmente útil para el control de pacientes crónicos y para una respuesta temprana ante posibles emergencias cardiacas.