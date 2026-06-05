El Ayuntamiento de Pelabravo ha adquirido dos nuevos electrocardiógrafos destinados a los consultorios médicos de Pelabravo y Nuevo Naharros, con el objetivo de mejorar la atención sanitaria que reciben los vecinos del municipio y facilitar el trabajo de los profesionales sanitarios. Se trata de una inversión municipal que responde a demandas planteadas en los últimos años por los usuarios de estos servicios básicos.
Esta inversión permitirá dotar a ambos centros de un equipamiento esencial para la realización de pruebas diagnósticas cardiovasculares, favoreciendo una atención más ágil, eficaz y cercana, sin necesidad de desplazamientos a otros centros para determinadas valoraciones médicas. Con ello se refuerza la atención primaria en el ámbito rural y se evita que los pacientes tengan que acudir a consultas al Centro de Salud para pruebas rutinarias.
La alcaldesa de Pelabravo, María Teresa García Pérez, ha destacado que "la salud y el bienestar de nuestros vecinos son una prioridad para este Ayuntamiento. Con la adquisición de estos dos electrocardiógrafos seguimos avanzando en la mejora de los servicios públicos y en la dotación de recursos que contribuyan a una atención sanitaria de mayor calidad".
Los nuevos equipos permitirán registrar la actividad eléctrica del corazón de forma rápida y precisa, facilitando la detección y seguimiento de diferentes patologías cardiovasculares y reforzando la capacidad asistencial de los consultorios locales. Este tipo de dispositivos resulta especialmente útil para el control de pacientes crónicos y para una respuesta temprana ante posibles emergencias cardiacas.
Esta actuación se enmarca dentro del compromiso municipal de colaborar en la mejora de las infraestructuras y equipamientos sanitarios del municipio, contribuyendo a ofrecer unos servicios más modernos y adaptados a las necesidades actuales de la población. Con iniciativas como esta, el Ayuntamiento de Pelabravo busca consolidar unos servicios de proximidad que complementen la atención prestada desde los centros de referencia de la provincia de Salamanca.