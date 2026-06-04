Vecinos de Santa Marta participan en la elaboración de una gran alfombra floral como parte de la tradición del Corpus

Varios vecinos de Santa Marta han participado este jueves en la elaboración de una gran alfombra floral como parte de la tradición del Corpus inspirada en el león pasante, uno de los símbolos heráldicos más antiguos de Europa y asociado a la región de León, lugar de origen de Las Carbajalas.

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Dentro de la Semana Cultural de 'Las Carbajalas', el Ayuntamiento ha incorporado el Corpus a la programación donde seis alumnos de la especialidad de Turismo del Programa Mixto de Formación y Empleo ‘Eventos sostenibles y prevención de incendios’ continúan con sus actividades.

En concreto, esta mañana ha tenido lugar una visita teatralizada al espacio 'Ora et Labora' inspirada en La Tarasca, un monstruo mitológico al que la patrona que da nombre a la localidad logró domesticar simplemente con la oración y atándola con el cordón de su vestido.

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Visita teatralizada al espacio 'Ora et Labora' inspirada en La Tarasca | Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes

En torno a 30 personas han participado en este recorrido guiado y han conocido esta parte de la historia del municipio a través de una interpretación a cargo de los alumnos y el equipo docente del programa.

Para este viernes continúan las actividades con una conferencia sobre Las Carbajalas que impartirán en la sala de prensa del Ayuntamiento de Santa Marta los propios alumnos del programa, así como el técnico agrícola y miembro de la Institución Gran Duque de Alba, Félix Gaspar González, y la abadesa del Monasterio de Santa María del Carbajal, sor Ernestina Álvarez.

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Elaboración en Santa Marta de una gran alfombra floral como parte de la tradición del Corpus | Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes