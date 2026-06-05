La XII Cross Villamayor-ASPACE recauda 35.000 euros con más de 1.200 participantes.

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La carrera tuvo lugar el pasado domingo 24 de mayo en una jornada donde se combinó deporte, inclusión y solidaridad.

Durante el encuentro de cierre, ASPACE Salamanca recibió además el cheque con la recaudación final, que este año ha superado los 35.000 euros.

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Este dinero permitirá seguir avanzando a la asociación en la construcción de un centro de día y viviendas para personas con pluridiscapacidad y situaciones complejas de salud en proceso de envejecimiento.