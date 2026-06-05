La XII Cross Villamayor-ASPACE recauda 35.000 euros con más de 1.200 participantes.
La carrera tuvo lugar el pasado domingo 24 de mayo en una jornada donde se combinó deporte, inclusión y solidaridad.
Durante el encuentro de cierre, ASPACE Salamanca recibió además el cheque con la recaudación final, que este año ha superado los 35.000 euros.
Este dinero permitirá seguir avanzando a la asociación en la construcción de un centro de día y viviendas para personas con pluridiscapacidad y situaciones complejas de salud en proceso de envejecimiento.
Desde ASPACE destacan que "el cross no solo visibiliza la realidad de las personas con parálisis cerebral, sino que crea un espacio de encuentro en el que la inclusión se vive de forma real, compartida y positiva".