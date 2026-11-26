La Diputación de Salamanca reafirma, con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, su compromiso con la prevención, la sensibilización y la lucha contra todas las formas de violencia que sufren las mujeres, a través de una programación de actividades impulsada desde los Centros de Acción Social (CEAS), que llegará a un total de 64 municipios de la provincia.

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La institución provincial, a través de la Sección de Prevención de la Violencia de Género, Promoción de la Salud, Igualdad y Diversidad del Área de Bienestar Social, desarrolla durante todo el año una labor de sensibilización, formación y dinamización comunitaria, que cobra especial protagonismo en torno al 25N con iniciativas que buscan implicar a toda la sociedad en la construcción de relaciones basadas en la igualdad, el respeto y el buen trato.

La programación impulsada desde el Servicio de Animación Comunitaria de los CEAS contempla 42 modalidades de intervención y actuaciones en las 14 zonas de atención social de la provincia, con propuestas adaptadas a las diferentes realidades de los municipios, desde talleres de sensibilización y formación hasta representaciones teatrales, microteatro, creación artística, poesía colaborativa, actividades participativas y apoyo técnico a entidades locales.

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Entre las iniciativas previstas se encuentran talleres dirigidos a adolescentes y familias para abordar la prevención de la violencia de género, los estereotipos y las desigualdades, así como los riesgos derivados de la exposición a contenidos digitales pornográficos, misóginos y violentos y la influencia de los algoritmos en la difusión de discursos sexistas.

La programación también incluye propuestas para visibilizar realidades especialmente preocupantes, como la trata de mujeres con fines de explotación sexual y la prostitución, mediante talleres como Nadie se ofrece para ser esclava, además de actividades que permiten identificar las distintas manifestaciones de la violencia de género, las señales de alerta y los recursos de apoyo disponibles para las víctimas.

El teatro y la creación artística se convierten, asimismo, en herramientas de sensibilización a través de obras como Aquí y en primera persona, La Mujer Sola, Y dale con el cuento. Historias que nos hicieron creer, Castañas pilongas o Si tú me dices ven, que acercan a la población distintas experiencias de mujeres, cuestionan estereotipos y desigualdades y fomentan la reflexión colectiva.

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La programación incorpora también talleres de poesía colaborativa como Versos enredados, versos empoderados y Palabras al aire, acciones participativas como gymkanas, elaboración de pancartas, pintura de bancos y difusión de mensajes de buen trato, así como rutas urbanas y actos conmemorativos que favorecen la implicación de vecinos, asociaciones y ayuntamientos.

Estas actuaciones se desarrollan en coordinación con los municipios, asociaciones de mujeres, entidades especializadas y otros agentes sociales, entre los que se encuentran APRAMP Salamanca, Plaza Mayor Salamanca, la Asociación de Mujeres María Magdalena de Barruecopardo, el Movimiento Ciudadano por la Igualdad y contra la Violencia de Género de Ciudad Rodrigo, la Asociación Colectivo Khora y Senara Aire, entre otros.

La Diputación de Salamanca entiende que la lucha contra la violencia de género exige una respuesta sostenida, cercana y compartida, que no se limite a una fecha concreta, sino que implique a instituciones, colectivos y ciudadanía. Por ello, mantiene su apuesta por acercar la prevención y la sensibilización a todos los rincones de la provincia, especialmente al medio rural, favoreciendo la participación, el conocimiento, la detección de situaciones de violencia y la promoción de una sociedad más igualitaria.