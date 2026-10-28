La Diputación suspende las actividades del Día de la Mujer Rural por el accidente ferroviario

La Diputación de Salamanca ha comunicado que el acto que tenía previsto para este jueves con motivo del Día de la Mujer Rural ha quedado suspendido en un gesto de respeto y pésame a los fallecidos y las familias de los afectados por el accidente de trenes que ha tenido lugar en Toledo.

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En un comunicado la Salina ha asegurado que expresa “sus más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas y traslada todo su apoyo y solidaridad a las personas afectadas” y que se “suma al dolor” de todas ellas.

El acto organizado pretendía reunir a 2.000 mujeres procedentes de 159 pueblos de Salamanca con una jornada para visibilizar la importancia de la mujer en el medio rural salmantino.

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