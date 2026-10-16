Las empresas de la provincia tienen 15 días para pedir las ayudas de 1.000 euros al mes por contratar trabajadores

Las empresas ubicadas en el medio rural de Salamanca tendrán quince días hábiles para solicitar las subvenciones que ha aprobado la Diputación de Salamanca por contratar personal. La publicación de la orden en el Boletín Oficial de la Provincia este viernes permite que a partir del lunes se puedan presentar las solicitudes y sólo habrá plazo hasta el 7 de noviembre para hacerlo.

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Las subvenciones están destinadas al apoyo de la contratación indefinida para las empresas que desarrollen su actividad en municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes, es decir, todos menos la capital. Cada empresa recibirá hasta el 75 por ciento de los costes salariales brutos para un máximo de dos contrataciones. Esto supondrá que en contratos de jornada completa las empresas podrán recibir 1040 euros al mes por cada trabajador, hasta un máximo de 12.480 euros.

Las empresas que estén interesadas tienen que cumplir unos requisitos. Estar asentadas en el medio rural de Salamanca, que las personas contratadas estén empadronadas en algún pueblo de la provincia y ser demandantes de empleo. Además, su contratación deberá suponer un incremento en la plantilla de la empresa.

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Puntuarán más las empresas que estén ubicadas en municipios con mayor riesgo demográfico, por lo que obtendrán más puntos si están en pueblos de menos de 5.000 habitantes y situados a más de 10 kilómetros de la capital.

La Diputación de Salamanca tiene un presupuesto de 1,5 millones de euros para estas ayudas.

Por otra parte, están pendientes de publicar las ayudas para el autoempleo, que permitirán que emprendedores en la provincia podrán recibir durante el primer año de actividad una subvención de 12.000 euros para gastos corrientes y para servicios TIC.