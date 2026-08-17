Falta de personal y largas esperas, indignación entre los usuarios de REGTSA de la Diputación

Varios salmantinos han denunciado este lunes falta de personal en la oficina del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de Salamanca, REGTSA, de la Diputación en la capital salmantina. Indignados, su queja se ha centrado en la falta de personal y en los largos tiempos de espera para realizar sus trámites.

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Uno de los usuarios afectados asegura que este lunes tan solo había un funcionario atendiendo en las oficinas ubicadas en el barrio San José, lo que ha propiciado que hayan tenido que esperar más de una hora para ser atendidos. Una espera que el afectado ha documentado en su móvil para dejar constancia de la situación y registrar su queja.

No han sido el único usuario que ha mostrado su malestar por la situación y la queja es la misma: sin personal suficiente y una cola lenta.

Regtsa Diputación (1)

Sin embargo, desde la Diputación de Salamanca han asegurado a Salamanca 24 Horas que durante la mañana de este lunes, dos personas atendían la oficina ubicada en el barrio San José y que hasta el mediodía se había atendido 25 personas con un tiempo medio de espera de 3 minutos y 12 segundos.

La oficina de Salamanca del organismo autónomo es una de las que más actividad registran ya que hasta este punto tienen que dirigirse todos los vecinos de la zona centro de Salamanca ya que en la provincia cuenta con oficinas en Béjar, Ciudad Rodrigo, Peñaranda y Vitigudino.