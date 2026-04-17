Familias de la escuela de Tauromaquia de Salamanca denuncian posible falsedad documental y prevaricación y elevan el caso a la Fiscalía General del Estado

La Fiscalía General del Estado ha recibido varias denuncias, tal y como ha podido conocer Salamanca24horas, en la que se exponen presuntas irregularidades en la gestión de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, que podrían derivar en responsabilidades administrativas, contables e incluso penales.

Uno de los escritos a los que ha tenido acceso este medio fue presentado en marzo de 2026 a través del registro electrónico de la Administración General del Estado y, tras su análisis inicial por la Unidad de Delitos Económicos, ha sido remitido a la Fiscalía Provincial de Salamanca para su correspondiente estudio.

La citada denuncia señala que, de confirmarse los hechos descritos, podrían concurrir delitos como prevaricación administrativa, nombramientos ilegales y posible malversación de caudales públicos, además de responsabilidades de carácter contable. En este contexto, los denunciantes sostienen que determinadas actuaciones administrativas podrían haber sido utilizadas de forma irregular para mantener situaciones concretas dentro de la estructura organizativa.

Uno de los aspectos centrales de la denuncia se refiere al puesto de uno del director de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca. Según la documentación aportada en la denuncia, en la plantilla de 2024 dicho puesto aparece clasificado en el grupo A2, mientras que el titular estaría percibiendo retribuciones correspondientes a otro grupo distinto. En la plantilla de 2025, además, desaparece la plaza de director A2 y se incrementa el número de plazas de profesor del grupo C1. Los denunciantes consideran que esta evolución podría evidenciar modificaciones estructurales no reconocidas formalmente o incompatibles con la información oficial difundida.

El escrito al que ha accedido este medio también pone el foco en el uso prolongado de la atribución temporal de funciones para el desempeño del puesto de profesor, una figura que, según la normativa vigente, tiene carácter excepcional. En este caso, dicha situación se habría extendido durante diez años, lo que, siempre según la denuncia, podría suponer un uso indebido de este mecanismo administrativo para cubrir necesidades estructurales de manera continuada.

Asimismo, entre los hechos descritos, se apunta a la posible utilización de sedes que no se corresponderían con la actividad real de la Escuela de Tauromaquia, lo que habría permitido mantener su inscripción en registros oficiales. Asimismo, en la denuncia se cuestiona la emisión de certificaciones por parte del Ayuntamiento de Alba de Tormes que atribuían a la plaza de toros la condición de sede de la escuela, pese a la existencia de documentos previos que, según la denuncia y como ha demostrado Salamanca24horas, negarían dicha titularidad. También se mencionan contradicciones entre la información publicada institucionalmente y la realidad administrativa.

En relación con el impacto económico, la denuncia apunta a un posible esquema en el que determinadas administraciones públicas asumirían gastos de mantenimiento de instalaciones mientras otras se beneficiarían de su uso, lo que podría implicar un uso inadecuado de recursos públicos.