La Feria Ecoraya llegará a Salamanca los días 7 y 8 de noviembre

La Diputación de Salamanca y la Asociación de Municipios de Cova da Beira (AMCB) ultiman los preparativos de la décima edición de la Feria Transfronteriza Ecoraya, que se celebrará los próximos 7 y 8 de noviembre en el Recinto Ferial de la Diputación de Salamanca. Un encuentro que reunirá a productores agroalimentarios españoles y portugueses, convirtiendo la ciudad en un punto de encuentro para la gastronomía, la cultura y las tradiciones de ambos lados de la frontera.

Publicidad Publicidad

El diputado de empleo y desarrollo rural, Antonio Labrador, y el presidente de la Asociación de Municipios Cova da Beira y de la Cámara Municipal de Fundao, Miguel Gavinhos, han participado hoy en la localidad portuguesa de Vilar Formoso junto a representantes de otras Cámaras Municipales como Almeida – Antonio Camacho-, Sabugal -Víctor ProenÇa- y Figueira de Castelo Rodrigo -Carlos Condesso-, en la presentación de la X Feria Ecoraya, en un encuentro dirigido a los productores del país vecino que participarán en esta nueva edición.

La cita supone un nuevo paso en la colaboración entre Salamanca y Portugal para promocionar los productos de proximidad, favorecer las relaciones comerciales y generar nuevas oportunidades económicas en el medio rural.

Publicidad Publicidad

Ecoraya ofrecerá a los visitantes la posibilidad de conocer, degustar y adquirir directamente de sus productores una amplia variedad de especialidades agroalimentarias, entre las que destacan vinos y licores, quesos y otros productos lácteos, embutidos, aceitunas, frutos secos, miel, mermeladas y elaboraciones artesanales representativas de ambos territorios.

Desde la organización se ha elaborado una programación que combinará gastronomía, cultura, turismo y actividades para todos los públicos, con acceso gratuito al recinto ferial, que será dada a conocer la próxima semana en la Diputación de Salamanca.

La celebración de Ecoraya se enmarca en la cooperación entre la Diputación de Salamanca y la Asociación de Municipios de Cova da Beira, a través de la Comunidad de Trabajo BIN-SAL y del proyecto Territorio con Futuro, apoyado por el programa europeo INTERREG España-Portugal.