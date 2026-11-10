Guijuelo y Carbajosa de la Sagrada, los lugares donde se celebrarán las próximas Ferias de Relevo Generacional

Guijuelo y Carbajosa de la Sagrada son los municipios de Salamanca donde próximamente se celebrarán las Ferias de Relevo Generacional.

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Este proyecto pionero de la Diputación de Salamanca ha permitido ya la continuidad de 157 negocios desde su puesta en marcha en el año 2024.

La feria de Guijuelo se celebrará el sábado 14 de noviembre a partir de las 10:00 horas en la sala polivalente del Ayuntamiento, mientras que la cita de Carbajosa tendrá lugar a partir de las 11:00 horas en el Centro Cultural.

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Con estas dos citas se amplían de dos a cuatro las ferias anuales, dando continuidad a las dos primeras que ya han tenido lugar en Ciudad Rodrigo y Candelario; anteriormente se han celebrado en La Alberca, Villamayor, Santa Marta de Tormes y Béjar.

El presidente de la Diputación de Salamanca, David Mingo, ha presentado en la mañana de este martes estas dos nuevas citas acompañado de los alcaldes de Guijuelo y Carbajosa, Roberto Martín y Pedro Samuel Martín, junto al diputado de Empleo y Desarrollo Rural, Antonio Labrador.

Mingo ha indicado el éxito que ha tenido este proyecto durante sus años de puesta en marcha, donde hasta finales de 2025 un total de 118 negocios de los 231 participantes habían encontrado continuidad, a los que se suman 39 negocios más en 2026 que han conseguido encontrar continuidad (21 mediante la venta y otros 18 por alquiler).

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Según ha relatado Antonio Labrador, el 40 % de los negocios que encontraron continuidad se encontraban en las zonas de la Sierra de Francia, Sierra de Béjar, Entresierras y Alto Tormes. El mayor número de negocios recolocados están en Béjar, seguidos muy de cerca de Ciudad Rodrigo. Mientras por sectores, ha dicho que destacan la hostelería, restauración, comercio y ocio, aunque igualmente se ha recolocado personal en otros negocios de taxis, viveros, floristerías, negocios de autocaravanas, productos silvestres o ganadería.

Respecto a estas dos nuevas ferias expresa que se trata de dos nuevas oportunidades para dar a conocer los negocios disponibles y para dar también a conocer este proyecto que actualmente cuenta con 155 negocios que buscan a una persona para que continúe con su actividad.

Para reforzar las herramientas de difusión en estas ferias hay una guía de relevo generacional, una guía de emprendimiento y catálogo de negocios para que las personas que asistan si quieren emprender conozcan que ayudas y subvenciones tienen por parte de la Diputación de Salamanca y la Junta de Castilla y León. A mayores está la plataforma Futuro Rural que permite consultar un catálogo interactivo de negocios disponibles y ponerse en contacto con sus propietarios.

En los dos municipios donde van a tener lugar las próximas ferias de relevo generacional, Guijuelo y Carbajosa, existen negocios vacantes y lo que hace la Diputación es poner en común a propietarios de estos negocios y a los emprendedores, y en ese encuentro es donde justamente se van a poder reunir para hablar de las condiciones. En estas ferias habrá un catálogo para ver todos los negocios que hay vacantes en los pueblos de la provincia.