El río Tormes se encuentra ya en aviso amarillo a su paso por Barco de Ávila a primera hora de la mañana de este martes.
La tendencia según la Confederación Hidrográfica del Duero es ascendente.
La CHD mantiene una especial vigilancia sobre los ríos y arroyos de la cuenca ante el incremento de caudales registrado a consecuencia de las intensas lluvias de las últimas horas registradas por el impacto de la borrasca Bruna.
Este lunes la Junta declaró la situación 2 del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones en Castilla y León (INUNCYL) en la provincia de Áviila debido a la previsión de precipitaciones intensas que se esperan en las próximas horas.
En el caso de Salamanca, la Aemet espera acumulados que pueden alcanzar los 200 litros por metro cuadrado de lluvia durante las próximas 72 horas.