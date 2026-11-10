El río Tormes se encuentra ya en aviso amarillo a su paso por Barco de Ávila a primera hora de la mañana de este martes.

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La tendencia según la Confederación Hidrográfica del Duero es ascendente.

La CHD mantiene una especial vigilancia sobre los ríos y arroyos de la cuenca ante el incremento de caudales registrado a consecuencia de las intensas lluvias de las últimas horas registradas por el impacto de la borrasca Bruna.

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Este lunes la Junta declaró la situación 2 del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones en Castilla y León (INUNCYL) en la provincia de Áviila debido a la previsión de precipitaciones intensas que se esperan en las próximas horas.