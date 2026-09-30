Hacienda desvela qué municipios de Salamanca son los más ricos y no hay sorpresas

El Ministerio de Hacienda ha hecho pública este miércoles la Estadística de los Declarantes por Municipios del año 2024, es decir, el ranking de los municipios en los que sus habitantes obtienen más ingresos. En su listado se detalla la situación económica de los habitantes de los pueblos con más de 1.000 habitantes y la lista no ha supuesto ninguna sorpresa ya que los cinco primeros puestos los copan los mismos municipios que en el ejercicio del 2023.

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Según los datos de Hacienda, Cabrerizos sigue siendo el municipio con la renta bruta media más alta repitiendo el primer puesto del año anterior. La renta media se sitúa en la localidad del alfoz en 36.623 euros per cápita. Le sigue muy de cerca Aldeatejada, con una renta bruta media de 36.438. Con una cifra bastante más baja, el tercer puesto es para Carrascal de Barregas donde la cifra alcanza los 35.312 euros, mientras que en Carbajosa, que estuvo en el primer puesto en 2022, la renta media es de 35.312 euros. El quinto puesto es para Villamayor de Armuña con una cifra de 34.391 euros.

En el sexto puesto llega el primer cambio con respecto a la lista del año anterior ya que Monterrubio de la Armuña ha adelantado a Santa Marta de Tormes quitándole el sesto puesto. Para la localidad armuñesa la renta bruta media es de 32.434 euros, mientras que para Santa Marta, en el séptimo puesto, la cifra es de 32.341.

Salamanca capital se mantiene en el octavo lugar de la tabla con una renta bruta media de 31.720 euros, mientras que el noveno y décimo puesto repiten con Villares d la Reina, con 30.387 euros, y Doñinos de Salamanca, con 29.635 euros, respectivamente.

La lista se completa con Pelabravo, que escala un puesto, Fuentes de Oñoro que pierde uno, San Cristóbal de la Cuesta, Guijuelo y Castellanos de Moriscos.

Como dato curioso destaca la subida en la renta media bruta de La Alberca que pasa del puesto 22 al 19 o de Ledesma, que se queda en el puesto 24 cuando el año anterior estaba en el 27.

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En el lado opuesto de la tabla tampoco hay sorpresas ocupado los dos últimos puestos Lumbrales con una renta media de 22.046 euros y Macotera con 20.366 euros.

En el siguiente cuadro se puede ver todo el listado y comprobar los datos de todos los municipios.