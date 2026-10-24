Hallan en Aldeatejada un silo con cerámicas hechas a mano, posiblemente pertenecientes a la Edad del Cobre

Un hoyo-silo con una decena de fragmentos cerámicos elaborados a mano, posiblemente pertenecientes a la Edad del Cobre, fue localizado durante unos trabajos arqueológicos en el sector de Los Hoyos, en Aldeatejada.

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Pese a que el hallazgo se produjo en 2021, durante una intervención vinculada al desarrollo urbanístico de esta zona del municipio salmantino, no ha sido hasta este pasado viernes, 23 de octubre, que ha salido publicado en el Bocyl.

Según recoge el informe, los trabajos consistieron en cinco sondeos arqueológicos destinados a buscar posibles restos de la Calzada de la Plata, cuyo trazado atraviesa el sector y cuenta con protección patrimonial. Sin embargo, las prospecciones resultaron infructuosas en este sentido.

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Fue en el tercer sondeo donde los arqueólogos documentaron un hoyo-silo que contenía alrededor de diez fragmentos de cerámica elaborada a mano. Los materiales podrían corresponder a la Edad del Cobre, aunque el documento no establece una datación definitiva.

Los resultados de esta primera intervención llevaron a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Salamanca a solicitar una ampliación del área excavada para delimitar y caracterizar las estructuras arqueológicas que pudieran aparecer en las zonas afectadas por las actuaciones urbanísticas previstas en Los Hoyos.

Posteriormente, Patrimonio Cultural planteó la necesidad de ampliar los trabajos arqueológicos y establecer las medidas oportunas para determinar la afección de las obras sobre el patrimonio.

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