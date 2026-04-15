El uso de instalaciones no autorizadas, motivo del cierre de la escuela de Tauromaquia de Salamanca

La paralización de la actividad de la escuela de tauromaquia de Salamanca, adelantada días atrás por Salamanca24horas, responde a un procedimiento administrativo pendiente de regularización de sus instalaciones, según han referido desde la Agencia de Protección Civil y Emergencias a este medio.

Durante el proceso anual de renovación de la autorización, tal y como ha declarado la directora de la agencia de protección civil de la Junta a Salamanca24horas, la escuela reconoció estar utilizando espacios no declarados oficialmente como propios, lo que ha llevado a suspender dicho trámite y, con ello, la actividad de forma temporal.

De hecho, uno de los espacios no declarados oficialmente como titular es la plaza de Toros de Alba de Tormes, cuya titularidad reconocía públicamente la Diputación.

Escrito aportado por la Diputación de Salamanca en relación a la titularidad de sus instalaciones | S24H

Sin embargo, el Ayuntamiento del citado municipio salmantino negó, tal y como se refleja en el documento adjuntado a continuación, que su plaza fuera instalación titular de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca.

Escrito de la alcaldesa de Alba de Tormes en la que niega la titularidad de la Plaza de Alba de Tormes de la Escuela de Tauramoquia | S24H

La entidad ya está gestionando nuevas instalaciones y ha presentado, este pasado martes 14 de abril, la documentación necesaria, según se ha confirmado desde la Agencia de Protección Civil y Emergencias a este medio.Por su parte, han añadido, la inspección está prevista para este jueves.

De momento, la Escuela de Tauromaquia sigue cerrada. No tiene licencia de actividad ni tiene aprobados de manera definitiva ni el Protocolo Antiacoso ni el Plan de Estudios.