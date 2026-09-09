La Junta pide en Bruselas que las futuras políticas europeas incorporen instrumentos de apoyo para la prevención de incendios forestales

El viceconsejero de Medio Ambiente y Energía, Jorge Llorente, ha viajado a Bruselas para formar parte de la primera reunión de la Red de Regiones de Energía de la Biomasa Forestal, donde ha pedido que las futuras políticas europeas incorporen instrumentos de apoyo para la prevención de incendios forestales, además de que reconozcan el carácter estratégico del sector forestal.

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Llorente ha subrayado que Castilla y León cuenta con más de 5 millones de hectáreas forestales; 1,8 millones de ellas son Montes de Utilidad Pública, que convierten a la Junta en el "mayor gestor forestal público de España". Por eso, clama a Europa que reconozca la especificidad de los bosques mediterráneos, diferentes a los del norte de Europa, y ponga en valor una gestión forestal activa adaptada a esa realidad.

Durante su intervención ha destacado la biomasa como herramienta para avanzar en la gestión forestal, el desarrollo rural, la prevención de incendios y la seguridad energética europea, insistiendo en que "Castilla y León produce aproximadamente dos veces y media más energía de la que consume, lo que contribuye a la seguridad energética de España".