La Junta subvencionará la reforma de casas vacías de particulares en los pueblos para ofrecer alquileres asequibles

La vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, ha anunciado un nuevo programa de ayudas a la rehabilitación de viviendas en el medio rural, pero destinadas a los particulares. Bajo el nombre de ‘REHABITARE Privado’ la iniciativa pretende subvencionar la recuperación de casas cerradas en los pueblos más pequeños. Tras su reforma, tendrán que ser destinadas al alquiler asequible. Para ello, la Junta ha propuesto una dotación económica a este plan de 3,6 millones de euros, lo que, según Blanco, permitirá recuperar más de 120 viviendas a lo largo de 2027.
Según recoge Europa Press, otra de las novedades en materia de vivienda incluida en los presupuestos del próximo año es aprobar un nuevo decreto que regule el programa ‘Alquiler Seguro’ con el fin de movilizar 2.000 viviendas hacia el mercado del alquiler.
Por último, otra línea de trabajo para aumentar el parque de vivienda es la adecuación de locales de promociones públicas para destinarlos a vivienda protegida. Este programa tendría una financiación de 1,26 millones de euros.