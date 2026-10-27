La Junta subvencionará la reforma de casas vacías de particulares en los pueblos para ofrecer alquileres asequibles

La vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, ha anunciado un nuevo programa de ayudas a la rehabilitación de viviendas en el medio rural, pero destinadas a los particulares. Bajo el nombre de ‘REHABITARE Privado’ la iniciativa pretende subvencionar la recuperación de casas cerradas en los pueblos más pequeños. Tras su reforma, tendrán que ser destinadas al alquiler asequible. Para ello, la Junta ha propuesto una dotación económica a este plan de 3,6 millones de euros, lo que, según Blanco, permitirá recuperar más de 120 viviendas a lo largo de 2027.