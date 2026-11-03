Los mejores productos a ambos lados de la frontera, música, demostraciones y catas, en la Feria Ecoraya

El recinto ferial de la Diputación de Salamanca acogerá este fin de semana la décima edición de la Feria Ecoraya, un encuentro que da visibilidad a los mejores productos alimentarios y de artesanía de Salamanca y de la comarca portuguesa de Cova da Beira. Hasta 70 productores de ambos lados de la frontera se reúnen para mostrar productos como aceite, quesos, vinos, embutidos, dulces, frutos secos, licores, mieles o cervezas, entre otros.

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Una “cita muy especial que además es el resultado de la cooperación entre territorios que tienen compromisos concretos y futuro”, ha asegurado el presidente de la Diputación, David Mingo durante su presentación. Acompañado del presidente de la Cámara Municipal de Almeida, Antonio Machado, del diputado de empleo y desarrollo rural, Antonio Labrador, y el secretario de la Asociación de Municipios Cova da Beira, José Biscaia, Mingo ha asegurado que uno de los objetivos de esta feria es “convertir a la raya en espacio de encuentro y crecimiento” ya que “compartimos tradiciones, cultura y, sobre todo, muchos retos y oportunidades”.

Por su parte, para Antonio Machado la feria es una oportunidad para que los productores portugueses puedan mostrar sus productos y poner en valor la región. Machado ha destacado que la comarca comparte con Salamanca el problema de la despoblación y que por eso es tan importante la cooperación transfronteriza.

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La feria incluirá, además de la exposición y venta de todo tipo de productos de calidad, un amplio programa que incluye catas y degustaciones, actuaciones de música tradicional, show cooking, dos food trucks, demostraciones de artesanía, actividades gratuitas para los más pequeños como pintura, globoflexia e hinchables.