Los mejores productos a ambos lados de la frontera, música, demostraciones y catas, en la Feria Ecoraya

El recinto ferial de la Diputación de Salamanca acogerá este fin de semana la décima edición de la Feria Ecoraya, un encuentro que da visibilidad a los mejores productos alimentarios y de artesanía de Salamanca y de la comarca portuguesa de Cova da Beira. Hasta 70 productores de ambos lados de la frontera se reúnen para mostrar productos como aceite, quesos, vinos, embutidos, dulces, frutos secos, licores, mieles o cervezas, entre otros.
Una “cita muy especial que además es el resultado de la cooperación entre territorios que tienen compromisos concretos y futuro”, ha asegurado el presidente de la Diputación, David Mingo durante su presentación. Acompañado del presidente de la Cámara Municipal de Almeida, Antonio Machado, del diputado de empleo y desarrollo rural, Antonio Labrador, y el secretario de la Asociación de Municipios Cova da Beira, José Biscaia, Mingo ha asegurado que uno de los objetivos de esta feria es “convertir a la raya en espacio de encuentro y crecimiento” ya que “compartimos tradiciones, cultura y, sobre todo, muchos retos y oportunidades”.
Por su parte, para Antonio Machado la feria es una oportunidad para que los productores portugueses puedan mostrar sus productos y poner en valor la región. Machado ha destacado que la comarca comparte con Salamanca el problema de la despoblación y que por eso es tan importante la cooperación transfronteriza.
La feria incluirá, además de la exposición y venta de todo tipo de productos de calidad, un amplio programa que incluye catas y degustaciones, actuaciones de música tradicional, show cooking, dos food trucks, demostraciones de artesanía, actividades gratuitas para los más pequeños como pintura, globoflexia e hinchables.
La entrada a la feria será libre y gratuita, además durante todo el fin de semana habrá autobuses gratuitos con una frecuencia de 20 minutos hasta el recinto ferial que saldrán desde la salmantina Plaza de San Julián, avenida de Italia (junto a la Puerta de Zamora) y avenida de Portugal (junto a la carretera de Ledesma). El horario de la feria será de 11.00 a 21.00 horas el sábado y el domingo de 11.00 a 20.00 horas.