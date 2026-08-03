Nueve pueblos salmantinos integrarán nuevos proyectos financiados por las ayudas LEADER de la Junta

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Política Ambiental y Desarrollo Rural ha tramitado el cuarto pago de ayudas LEADER de este año 2026 por un importe de 2,2 millones de euros. En concreto, el objetivo es financiar la aplicación de las Estrategias de Desarrollo Local participativo, cuyas ayudas financiarán 57 proyectos que contribuyen a fijar población en los municipios de Castilla y León.

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En concreto, el territorio salmantino contará con nueve de estas iniciativas. Para más detalle, se llevarán a cabo cinco en Ávila, ocho en Burgos, nueve en León, seis en Palencia, tres en Segovia, cinco en Soria, cinco en Valladolid y siete en Zamora.

El programa LEADER, "que se ha convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo rural de Castilla y León" según apunta la Junta, se compone al 97,6 % de proyectos productivos llevados a cabo por PYMES en el medio rural, mientras que el 2,4 % restante financia inversiones de carácter no productivo.

Este reparto, según explican, pone de manifiesto la apuesta de la Junta por impulsar la actividad económica, el emprendimiento y la generación de empleo y riqueza en los municipios rurales de Castilla y León.