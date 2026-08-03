El PP exige la rehabilitación urgente de la autovía A-62, en espera desde hace 5 años

El Partido Popular ha insistido de nuevo este lunes en exigir al Gobierno la mejora de la autovía A-62. En esta ocasión, el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, los diputados nacionales del Partido Popular por Salamanca, José Antonio Bermúdez de Castro y María Jesús Moro, y el diputado Gerardo Marcos, han sido quienes han solicitado al ejecutivo que apruebe de manera inmediata los proyectos pendientes para poder licitar y ejecutar con urgencia la rehabilitación integral del firme de la autovía A-62 que llevan 5 años de retraso.

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Los dirigentes populares han criticado “el pésimo estado de conservación de una infraestructura vital para Salamanca, que soporta una elevada densidad de tráfico y presenta numerosos tramos con el firme gravemente deteriorado" y señalan que la vía está “en un estado deplorable y de abandono absoluto” para los cerca de 28.000 vehículos, de los que aproximadamente 3.500 son camiones de gran tonelaje que la utilizan cada día.

“Estamos hablando de una autovía bacheada, parcheada y con socavones en algunos de sus tramos, que se han convertido en un auténtico campo de prueba de amortiguadores, con el consiguiente peligro para la conducción y para la seguridad vial”, han advertido.

Ante esta situación, los diputados del Partido Popular por Salamanca aseguran que llevan años presentando iniciativas en el Congreso para exigir una rehabilitación integral de los tramos más deteriorados de la autovía. "Sin embargo, las respuestas ofrecidas por el Ejecutivo central revelan que los proyectos de rehabilitación llevan más de cinco años en fase de redacción" afirman y añaden que "es una auténtica tomadura de pelo, porque un proyecto de estas características se redacta, de media, en menos de un año”.

Los responsables del PP también se han referido al anuncio realizado hace un año por el secretario provincial del PSOE, David Serrada, y del PSOE de Ciudad Rodrigo, Fernández Chanca, quienes aseguraron que habían conseguido una inversión de 40 millones de euros para la rehabilitación estructural de tres tramos de la A-62, que sumaban aproximadamente 48 kilómetros. “Ha pasado un año, los proyectos siguen sin aprobarse y no se ha invertido un solo euro de aquellas supuestas partidas presupuestarias reservadas”, han lamentado los responsables del PP, quienes consideran que este nuevo incumplimiento “deja una vez más en evidencia a los dirigentes socialistas salmantinos”.

En este sentido, han pedido al diputado socialista por Salamanca David Serrada que explique “dónde están los 40 millones de euros que anunció y por qué las obras siguen sin licitarse ni ejecutarse”.

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Los populares salmantinos han rechazado también las últimas explicaciones ofrecidas por el Gobierno para justificar el retraso, relacionadas con la actualización de los proyectos debido al incremento del precio de los carburantes y a los efectos de las borrascas registradas a comienzos de año. “Es un nuevo insulto a la inteligencia de los salmantinos. El precio de los carburantes afecta a toda España y las borrascas alcanzaron a buena parte del territorio nacional, pero eso no está impidiendo que en otras provincias se liciten, adjudiquen y ejecuten obras de rehabilitación integral”, han afirmado.

“Para otros territorios sí hay dinero, pero para Salamanca no. Eso es injusto y demuestra que lo que falta es voluntad política por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que está despreciando y maltratando a los salmantinos”, han añadido.

Los dirigentes del PP de Salamanca han incidido en que esta situación resulta especialmente grave en plena operación vacacional de verano, cuando aumenta el número de desplazamientos y miles de conductores se ven obligados a circular por una autovía cuyo estado representa un riesgo para las personas y los vehículos que la transitan.

“No podemos permitir que se siga jugando a la ruleta rusa con la seguridad de los conductores”, han advertido, al tiempo que han reclamado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y al conjunto del Ejecutivo central que “dejen de ningunear a Salamanca, se pongan a trabajar y aporten soluciones definitivas”.

Por todo ello, han exigido “que se aprueben inmediatamente los proyectos pendientes y que se licite y ejecute de forma urgente la rehabilitación estructural del firme de la A-62”.