UPL pide a la Junta que medie para evitar el desahucio de 23 familias de Babilafuente

Unión del Pueblo Leonés ha llevado la problemática de las 23 familias de Babilafuente que van a ser desahuciadas y que han denunciado haber sido víctimas de una estafa. UPL ha registrado en las Cortes autonómicas una batería de preguntas mediante las cuales reclama a la Junta implicarse directamente para evitar que se ejecuten estos desahucios y medie para que se contemple la situación real de los afectados.

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Como ya informó Salamanca 24 Horas, el caso concreto de Babilafuente afecta a 23 familias sobre las que pende un desahucio ya que, aunque ellas han pagado el alquiler a la empresa que les facilitó las viviendas, esto puede ser una estafa debido a que tenía revocado el CIF desde 2019 y, por tanto, no podía alquilar viviendas. Algo que han descubierto cuando la SAREB se ha quedado con las viviendas y no tenía registrados los contratos de alquiler, por lo que ha iniciado el proceso de desahucio.

Desde UPL aseguran que “no se da por impagos de recibos o facturas, ya que han estado pagando todos sus recibos, sino por haber sido estafados por la empresa a la que inicialmente tenían que pagar el alquiler”.

Por ello, los regionalistas leoneses reclaman a la Junta acciones para garantizar el derecho a la vivienda de estas 23 familias de Babilafuente y evitar su desahucio, dado que tienen riesgo de ser desahuciados a pesar de que han estado pagando su alquiler, pero haciéndolo a la empresa bajo la cual estaban los contratos de alquiler, ante la ausencia de comunicación sobre el cambio de titular de las viviendas en que residen.