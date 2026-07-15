La presa de Navamuño recibe fondos para mantenimiento y conservación

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha anunciado el contrato de servicios de explotación, mantenimiento y conservación de las presas de la zona 3ª de explotación. En concreto son 11 presas, diez de Cáceres y la salmantina de Navamuño. La inversión total asciende a 3,4 millones de euros destinados a garantizar la seguridad de las infraestructuras y su funcionamiento.

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Asegurar una gestión integral y el cumplimiento de las Normas Técnicas de Seguridad para las presas y sus embalses conlleva una serie de actuaciones, entre las que destacan la ejecución de labores de mantenimiento y conservación ordinarias, preventivas y correctivas de todos los elementos de las presas a fin de controlar su funcionamiento, además de actuaciones extraordinarias destinadas a la adaptación normativa, remodelaciones, rehabilitación e instalación de nuevos equipos necesarios.

Con el fin de optimizar la gestión operativa de los trabajos se ha adjudicado a “UTE PRESAS CÁCERES Y SALAMANCA por un importe total de 3.352.596,72 € (con IVA) y un plazo de ejecución de 36 meses.

Este contrato contempla los trabajos en las presas cacereñas de Baños, Aldeanueva, Jerte, Valdeobispo, Gabriel y Galán, Borbollón, Árrago, Rivera de Gata, Villar de Plasencia y el Azud de Hervás, así como la presa salmantina de Navamuño. Estas 11 presas se encuentran en la zona 3ª de explotación de la cuenca hidrográfica del Tajo que está compuesta por el Subsistemas que conforman los ríos Alagón y Árrago.