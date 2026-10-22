‘Provincia Creativa’ acerca la cultura y a la Universidad de Salamanca al medio rural de Salamanca

Acercar la cultura al medio rural de Salamanca, hacer de puente entre la Universidad y los pueblos y facilitar el intercambio de conocimiento son algunos de los objetivos del proyecto ‘Provincia Creativa’ que arranca su duodécima edición en la provincia. De la mano de la Diputación y la Universidad de Salamanca, los municipios de la provincia podrán solicitar actividades organizadas por personal y alumnos de la Universidad entre una amplia oferta que incluye desde charlas a talleres, actividades artísticas, conciertos, teatro…

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El diputado de Cultura, Juan Carlos Zaballos ha sido el encargado de presentar esta nueva edición del proyecto junto a la vicerrectora de Estudiantes, Inclusión, Igualdad y Compromiso Social de la USAL, Marta Gutiérrez. “No se trata de llevar una oferta cultural cerrada a los pueblos, sino de construirla con ellos”, ha asegurado el diputado que ha insistido en la importancia de llevar la cultura al medio rural.

Por su parte, Marta Gutiérrez, ha destacado el intercambio entre los pueblos y la institución universitaria y el incremento de participación tanto de los municipios como de los voluntarios que se da cada año. Todo para un proyecto que tiene “un componente multidisciplinar, ya que los voluntarios proceden de titulaciones muy diversas lo que fortalece el programa y hace que sea más variado y más rico”. También ha destacado el trabajo que se hace de “recuperación de la memoria local”, estudiando e investigando personas locales a través de propuestas dinámicas.

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Durante la última edición del programa se desarrollaron 48 actividades en 61 municipios que llegaron a 1.357 personas y que contó con la colaboración de 213 voluntarios. Las actividades realizadas estuvieron relacionadas con las artes plásticas, el teatro, la música, el patrimonio y además hubo talleres participativos y charlas.

Ahora son los ayuntamientos de la provincia los que tienen que solicitar las actividades que consideren de interés para sus municipios.