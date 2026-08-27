El recinto ferial de la Diputación se abrirá para acoger todo tipo de eventos empresariales y sociales

El nuevo recinto ferial de la Diputación acaba de estrenar un moderno e innovador sistema de domótica e inteligencia artificial que ha dotado a las instalaciones de la posibilidad de controlar aspectos como la calidad ambiental y el flujo de comunicación. Hasta 5 kilómetros de fibra recorren el recinto lo que abre la oportunidad de que este espacio, que habitualmente se usa con fines agroganaderos, se abra a otros ámbitos del sector tecnológico y empresarial para acoger todo tipo de eventos.

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Ese es uno de los objetivos de la Diputación para los próximos años, situar el recinto como referente de innovación, emprendimiento e investigación con unas modernas instalaciones que permitan que las instalaciones sean utilizadas para todo tipo de eventos empresariales y sociales. En definitiva, sacar rendimiento a un espacio que esta infrautilizado a lo largo del año ya que apenas hay más eventos que el mercado de los lunes, Salamaq y alguna que otra feria pequeña.