‘Rehabitare’, una oportunidad para los pueblos que buscan vecinos: “Es una gran ayuda, nos gustaría tener una segunda vivienda”

Volver a morar, volver a asentarse, arraigarse en un territorio. Lo contrario a despoblar o deshabitar, el mal que afecta a gran parte de la Salamanca rural. Rehabitar, el concepto que da nombre a un programa de la Junta de Castilla y León que ha conseguido que se pongan en el mercado del alquiler social casi un centenar de viviendas en los pueblos de Salamanca. Una oportunidad para atraer familias o dar una solución habitacional en pueblos donde las viviendas libres están tan deterioradas que no se pueden alquilar. Es el mal de los pueblos más pequeños: población envejecida, viviendas cerradas y ni una sola para alquilar. Una situación que impide atraer a nuevos vecinos y que con la puesta en marcha de estas viviendas municipales que se alquilan a bajo coste se alivia.

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Desde que en 2016 se pusiera en marcha este programa, en Salamanca se han desarrollado 91 actuaciones, alguna de ellas pendientes de ejecución en este 2026. Más de la mitad de los proyectos desarrollados se han ejecutado con la promoción directa de la Junta, el resto gracias a convenios con la Diputación o con los obispados de la provincia.