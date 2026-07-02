La Vía de la Plata pierde fuerza y baja el número de peregrinos que cruzan Salamanca

De sur a norte, el Camino de Santiago por la conocida como Vía de la Plata, vertebra la provincia de Salamanca. Una ruta antigua, construida por las legiones romanas, que aprovecharon en el siglo IX los primeros peregrinos tras el descubrimiento de los restos del Apóstol Santiago. En Salamanca, el Camino tiene 117 kilómetros repartidos en cuatro etapas

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La Vía de la Plata llega a Salamanca por Puerto de Béjar y sale por Topas en su camino a Zamora. La Vía de la Plata recorre 26 términos municipales diferentes en la provincia, de hecho, de los 59 pueblos que poseen este magnífico recurso en Castilla y León, el 44 por ciento están en Salamanca. A pesar de eso, solo seis pueblos tienen albergue municipal: Puerto de Béjar, Valverde de Valdelacasa, San Pedro de Rozados, Morille, Salamanca y Calzada de Valdunciel. Fuenterroble cuenta con un albergue propiedad de la parroquia. El resto de los alojamientos son albergues privados haciendo un total de 12 en toda la ruta.

Sin duda, la Vía de la Plata es un recurso turístico de gran potencial. Sin embargo, en Salamanca se viene registrando un descenso de peregrinos en los últimos años. Primero fue la pandemia la que redujo drásticamente el número de caminantes por la antigua calzada romana y tras una ilusionante recuperación en 2023, ha vuelto a descender.

El albergue del Ayuntamiento de Salamanca ‘La Calera’ lleva un exhaustivo control de quienes utilizan sus instalaciones de camino a Santiago. En el año 2019, justo antes de la pandemia, fueron 1.878 los peregrinos que pernoctaron en el albergue. En 2025, la cifra había bajado a 1.459 lo que supone 419 peregrinos menos, un 22 por ciento. Unas cifras que coinciden con otras provincias, como las extremeñas.

Si comparamos la afluencia de peregrinos que ha tenido La Calera en estos primeros seis meses del año con los de 2025 vemos que estos han bajado un 8,4 por ciento. Si en 2025, hasta el 30 de junio habían sido 867 las personas que habían utilizado el albergue, este 2026 han sido 794.

Una merma que también advierten en otros albergues de la provincia. “Antes lo teníamos lleno todos los fines de semana y entre semana había también algún peregrino, pero este año hay mucha menos gente”, asegura Román Hernández, alcalde de Calzada de Valdunciel. Asegura que los peregrinos llegan “a cuentagotas” y que últimamente han notado que alargan las etapas. “Parece que quisieran hacer el camino en menos tiempo”, asegura.

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Puente de la Malena. Miliario. Vía de la Plata. JCYL_536x308

Mantenimiento deficiente Poca promoción y poco interés por parte de las instituciones, una señalización insuficiente, falta de servicios, competencia con caminos más atractivos paisajísticamente hablando o con otros alicientes turísticos, … Las causas de la bajada de peregrinos pueden ser muchas.

Para la gerente del albergue de San Pedro de Rozados, Carmen Bermejo, “hay que dar un poquito más de vida al camino”. Ella afirma que más o menos siguen llegando peregrinos a su albergue, a pesar de los ramales que desvían a los caminantes por rutas paralelas. Su queja es por el abandono que sufre el camino. “No está bien, el Ayuntamiento ha pedido a la Diputación de Salamanca su limpieza y nada. No hay mantenimiento, ni señalización en condiciones. No se cuida nada”.

“No sirve de nada reponer miliarios si no se cuida el camino. No cuesta nada limpiar en las zonas donde quedan restos de calzada romana. La gente pasa y no hay ni un cartel que indique que eso es calzada romana, como ocurre en la Cuesta de la Varga en Mozárbez. No hay nada, ni se ve”, añade.

500 puntos críticos solo en Salamanca La falta de mantenimiento es visible. Solo hay que dar un paseo por un tramo del camino. De hecho, hace unos días voluntarios de las asociaciones jacobeas de la provincia han estudiado los tramos del camino a su paso por Salamanca. Más de 170 kilómetros, ya que han incluido las vías paralelas. Este estudio ha hecho que hayan identificado más de 500 puntos que necesitan una mejora de la señalización.

Los voluntarios han identificado y georreferenciado todos los lugares susceptibles de mejora, incluyendo deficiencias en el trazado de la Vía. Piden también que se mejore la señalización en la capital salmantina.

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Ampliación de la declaración de Bien de Interés Cultural La Junta de Castilla y León ha anunciado una nueva declaración para la Vía de la Plaza que incorpora itinerarios además de la tradicional ‘Emerita Augusta’. Se trata de tres itinerarios a mayores de la Vía de la Plata, que ya fue declarada Bien de Interés Cultural en 1931 en su tramo salmantino y en 2001 en toda la Comunidad.