UPL pide la mejora de la carretera que une Peñaranda y la A-66 por Alba de Tormes

Unión del Pueblo Leónes ha registrado una PNL en las Cortes solicitando la mejora de la carretera SA-114, que une Peñaranda, Alba de Tormes y Fresno Alhándiga y que sirve de conexión de todos los pueblos de las dos comarcas con la A-66.

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Los leonesistas denuncian que hay tramos “en un estado lamentable”, señalando directamente a los situados entre la A-66 y Fresno Alhándiga, la travesía de Sieteiglesias de Tormes, o el tramo ubicado entre Garcihernández y Nava de Sotrobal, apuntando también al mal estado del acceso a Peñaranda desde esta carretera tras confluir con la SA-105 junto al puente sobre el que discurre la vía férrea.

Travesía De Sieteiglesias De Tormes En La Sa 114. Foto, Upl.

Los problemas son “desconchones y baches que dificultan una conducción cómoda y segura”, por lo que consideran que se está viendo comprometida la seguridad vial de quienes transitan por ella, dificultando la conducción con plenas garantías de seguridad y comodidad.

Por otro lado, al tratarse de una carretera de titularidad autonómica, recuerdan que es la Junta de Castilla y León la administración a la que compete mantener la SA-114 en unas condiciones adecuadas para la conducción, así como garantizar en ella la seguridad vial, debiendo asumir las reparaciones que fuesen precisas para ello.

De este modo, al considerar que el estado de esta carretera entre Peñaranda y la A-66 no se encuentra en las condiciones adecuadas, desde Unión del Pueblo Leonés requieren a la Junta mediante dicha iniciativa parlamentaria que, como titular de la vía, tome cartas en el asunto “especialmente con la reparación integral de aquellos tramos en peor estado" reclamándole en todo caso que impulse la reparación de esta vía a la mayor brevedad posible.

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