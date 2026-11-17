Una década lleva el Concurso de Puzles de la Diputación de Salamanca permitiendo que niños y jóvenes disfruten de una jornada de juego que se desarrolla al mismo tiempo en diversos municipios en forma del concurso. Este año, su onceava edición tendrá lugar el día 23 de diciembre y los 15 ayuntamientos que primero se inscriban para participar serán los que tengan representación en la competición.

Publicidad Publicidad

El diputado de Juventud, Alberto Torres, ha sido el encargado de presentar la nueva edición de un concurso que busca promover el ocio en el medio rural lejos de las pantallas y que además permite que los participantes desarrollen paciencia, concentración, estrategia y capacidad para trabajar en equipo.

La actividad es completamente gratuita y podrán participar jóvenes nacidos entre 1996 y 2014 en dos categorías, junior y juvenil. Todos los equipos de los 15 pueblos tendrán que solucionar el mismo puzle durante las 4 horas de duración del concurso. Los dos mejores equipos de cada categoría podrán elegir entre un vale de 200 euros en material deportivo o la misma cantidad en material educativo y recreativo. Los segundos clasificados recibirán un lote de puzles.

Publicidad Publicidad

Los ayuntamientos que quieran participar podrán inscribirse a partir del lunes 23 de noviembre. El plazo finalizará el día 3 de diciembre, aunque solamente los primeros 15 inscritos podrán participar en la nueva edición del certamen. Solo necesitan que los ayuntamientos cedan un espacio con conexión a internet y alguien que coordine el desarrollo de la actividad