La Diputación de Salamanca ha organizado un año más el XII Concurso Infantil de Postales Navideñas, una competición en la que se premiará la creatividad y la expresión artística de los escolares de primero, segundo y tercero de Educación Primaria, tanto de centros públicos como de centros concertados.

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Para ello, además, se podrán presentar aquellos centros escolares de todos los municipios de la provincia de Salamanca, excluyendo la capital, al contar con más de 20.000 habitantes, según dictan las bases del concurso.

Cada uno de los concursantes podrá presentar una postal, en formato DIN A4, en horizontal o vertical y siendo los dibujos anónimos. Por otro lado, cada centro educativo tendrá que asignar un número a cada dibujo, escribir en la parte posterior (a la derecha) el nombre del centro, curso y edad del participante, además de cumplimentar el anexo que se facilita a continuación.

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La solicitud se tramita exclusivamente por la sede electrónica de la Diputación de Salamanca en https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/, presentnado el centro educativo conjuntamente todos los dibujos e indicando el número de participantes.