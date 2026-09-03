Sale a subasta por un euro el 62% de una fábrica de embutidos valorada en 1,5 millones en Sotoserrano

Un complejo industrial dedicado históricamente a la elaboración de embutidos y jamones, situado en Sotoserrano, sale de nuevo a subasta pública con un precio de salida de un euro. El activo, valorado en alrededor de 1,5 millones de euros, procede del concurso de acreedores de la empresa agroalimentaria Jamones El Charro S.A., con sede social en Barcelona, gestionado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Barcelona.

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En concreto, la subasta pone a disposición de los interesados la titularidad del 62,02% de la finca, según la información publicada en el portal especializado Escrapalia. La primera subasta, que partía de un precio de 2.450 euros, quedó desierta el pasado mes de julio.

La nueva puja permanecerá abierta desde este jueves, 3 de septiembre, hasta el 23 de septiembre, y está dirigida principalmente a empresas, inversores institucionales, fondos agroalimentarios y promotores interesados en proyectos de turismo experiencial.

El inmueble se encuentra a la entrada del núcleo urbano de Sotoserrano y fue construido en 1984 siguiendo una arquitectura integrada en el entorno de la Sierra de Francia.

Además, el complejo dispone de una superficie industrial de 4.294 metros cuadrados, distribuida en diferentes plantas y espacios destinados a la actividad agroalimentaria.

Por otro lado, a la zona industrial se suman dos viviendas tipo dúplex, situadas en las plantas superiores del inmueble, con una superficie conjunta de unos 337 metros cuadrados.

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Los interesados en participar en la subasta deberán registrarse previamente en Escrapalia y realizar el depósito de garantía establecido para el lote, una cantidad que será reembolsada en caso de no resultar adjudicatario.