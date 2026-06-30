Santa Marta de Tormes convoca su I Festival de Teatro Amateur con 600 euros en premios

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha abierto el plazo de inscripción para su I Festival de Teatro Amateur, que comenzará el 18 de septiembre. Esta cita cultural consolida el éxito del maratón teatral del año pasado, que llevó cinco funciones de compañías aficionadas al Auditorio Enrique de Sena.

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El certamen está dirigido a todos los grupos amateur de Castilla y León, quienes podrán presentar sus solicitudes hasta el 31 de julio. Como requisitos, las obras deben ser en castellano y aptas para todos los públicos. El jurado evaluará aspectos como la calidad interpretativa, la puesta en escena, la escenografía, la originalidad y la dicción.

El festival repartirá un total de 600 euros en premios: 300, 200 y 100 euros para los tres primeros clasificados, además de una placa conmemorativa para todos los participantes. Las bases y el formulario de inscripción ya están disponibles en la web del Ayuntamiento.