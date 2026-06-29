La asociación profesional de la Guardia Civil, JUCIL, ha expresado su “profunda preocupación” por la situación del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) en la provincia de Salamanca en el inicio de la campaña estival de incendios, marcada por las altas temperaturas y el aumento del riesgo forestal.

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Según denuncia la organización, dos de los seis equipos del SEPRONA en la provincia, los de La Alberca y Vitigudino, se encuentran actualmente sin efectivos, lo que los deja inoperativos. Esta situación, aseguran, está provocando que se estudie una reestructuración interna que podría implicar la desaparición definitiva de alguna de estas unidades.

JUCIL advierte de que el resto de equipos operativos también trabajan con medios limitados, ya que faltan por cubrir varias vacantes clave de cabos y guardias civiles, además de personal que se encuentra comisionado fuera de la provincia. La asociación califica de “insuficientes” las medidas adoptadas hasta ahora, como la oferta de renunciar a vacaciones a cambio de compensación económica, a la que solo habría optado un agente.

La preocupación se intensifica por el recuerdo de los incendios del verano pasado, como el registrado en Puertas, que arrasó más de 11.500 hectáreas. Aunque 2026 ha comenzado con un número reducido de incendios en la provincia, JUCIL considera que esta calma es “engañosa” ante la previsión de altas temperaturas.