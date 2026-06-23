La CHD advierte sobre el peligro de bañarse en zonas no autorizada

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha emitido un comunicado en la mañana de este martes advirtiendo del peligro de bañarse en zonas no autorizadas y pide precaución a los ciudadanos para disfrutar este verano de los ríos, embalses y su entorno de una forma segura y responsable.

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Desde el Organismo se recuerda que la delimitación de las zonas de baño y el control de la calidad sanitaria del agua corresponde a las comunidades autónomas, siendo el baño un uso común contemplado en la Ley de Aguas.

Aseguran que los espacios naturales presentan riesgos que no siempre son visibles, por eso, es importante prestar atención y respetar en todo momento la señalización y las indicaciones de seguridad para evitar que se generen situaciones de peligro. La Confederación dispone en este sentido de cartelería propia en el entorno de ríos y embalses advirtiendo de los riesgos existentes.

Recomendaciones para un baño seguro Por todo ello, se recomienda adoptar una serie de medidas básicas que contribuyen a un baño más seguro: Acudir solo a las áreas oficialmente censadas y evitar los ríos o embalses donde el baño esté expresamente prohibido; Es desaconsejable el baño cerca de los órganos de desagüe de las presas, en canales y balsas, en algunos espacios protegidos y junto a ciertas captaciones de abastecimiento; Utilizar calzado adecuado para prevenir cortes o golpes; Prestar atención a los cambios de temperatura corporal para evitar riesgos como el llamado coloquialmente “corte de digestión”.