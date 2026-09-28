Seis citas de otoño para buscar setas en los montes y bosques de Salamanca

Los amantes de la micología tienen este otoño la oportunidad de disfrutar de seis salidas al campo para recoger setas de mano de las Jornadas Micológicas que organiza la Diputación de Salamanca con las Sociedades Micológicas de Cuidad Rodrigo y la Salmantina Lazarillo, así como la Asociación Setera Boleto Negro y bajo el programa de Micocyl. Seis propuestas para recorrer bosques y montes en el parque micológico Sierras de Francia, Béjar, Quilamas y el Rebollar y la zona del acotado de Ribera del Cañedo.

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Del 17 de octubre al 21 de noviembre, las propuestas incluyen salida al campo para un máximo de 50 personas, identificación, clasificación y exposición de las setas recogidas durante el paseo y posteriormente habrá un showcooking con degustación de setas y una charla. Cada jornada estará guiada por especialistas. Así, el 17 de octubre tendrá lugar el Montemayor del Río, el 24 de octubre en El Cabaco, el 31 de octubre en Villasrubias, el 7 de noviembre en Villanueva del Conde, el 14 de noviembre en Santiz y el 21 de noviembre en Peñausende.

Las inscripciones son gratuitas e incluyen seguro, los guías para la ruta y las actividades complementarias programadas en cada salida. Se pueden registrar en la web jornadasmicosalamanca.es y tienen que tener el permiso de recolección necesario para las zonas acotadas y expedido por Micocyl.