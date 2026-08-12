Si ves el eclipse en el campo, sigue estos consejos y evita un incendio forestal

Es uno de los fenómenos naturales más extraordinarios y, aunque en Salamanca el eclipse no será total, hará que muchos cojan el coche y busquen lugares elevados en plena naturaleza para disfrutar del espectáculo. Sin embargo, este miércoles la provincia de Salamanca está en alerta por riesgo extremo de incendios, lo que obliga a multiplicar la precaución para evitar incendios forestales.

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Así, desde la Junta de Castilla y León se han emitido unas recomendaciones para quienes quieran observar el eclipse solar en zonas de monte. Entre ellas está aparcar en lugares permitidos y comprobar que el tubo de escape del vehículo no entra en contacto con hierbas secas si está caliente.

También se prohíbe hacer cualquier tipo de hoguera o barbacoa, así como no tirar colillas y encender fósforos. Además se recomienda no fumar en el monte. También recuerdan que está prohibida la acampada en lugares no autorizados y recomiendan descargar la app de incendios de la Junta para consultar toda la información al respecto.