Se suspende la actividad en la escuela de Tauromaquia de Salamanca

La actividad de la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Salamanca ha quedado oficialmente suspendida tras una resolución emitida por la Agencia de Protección Civil y Emergencias.

Según ha podido confirmar Salamanca24horas a través de diversas fuentes, la decisión fue adoptada el pasado 13 de febrero de 2026 por la directora del organismo autonómico. La resolución establece tanto la suspensión de la actividad como la paralización del plazo máximo para resolver la tramitación de la renovación de la autorización de la escuela.

Esta decisión culmina meses de polémica sobre el funcionamiento del centro, marcada por denuncias de acoso, retrasos administrativos y cambios en su normativa interna.

Octubre de 2025: estalla el caso

El origen del asunto se remonta a octubre de 2025, cuando Salamanca24horas destapó, en primicia, la existencia de dos presuntos casos de acoso a menores dentro de la escuela, uno de carácter sexual entre alumnos y otro de maltrato psicológico por parte de profesores.

Según la documentación a la que entonces pudo acceder este medio, existían denuncias ante Policía Nacional y Guardia Civil, mientras las familias afectadas denunciaban falta de actuación y silencio institucional por parte de la Diputación.

En aquel momento, la Diputación y la Escuela de Tauromaquia, las cuales operan con fondos públicos, emitieron un escueto comunicado que, inútilmente, pretendía dar carpetazo rápido al asunto.

Noviembre de 2025: primer retraso del curso

Tras hacerse públicos estos hechos, la Diputación decidió suspender el inicio del curso, previsto inicialmente para noviembre, alegando la falta de documentos clave como el plan de estudios y un protocolo contra el acoso, cuya elaboración pasó a ser prioritaria.

Enero de 2026: aprobación del protocolo antiacoso

La presión generada por las denuncias llevó a que el 30 de enero de 2026 se aprobara por unanimidad un protocolo antiacoso en la Escuela de Tauromaquia, un documento del que el centro carecía hasta ese momento pese a los episodios denunciados de los cuales, cabe recordar, antes de su impacto mediático ya tenían constancia en la institución.

La ausencia previa de este protocolo había quedado en evidencia y, tras los casos denunciados en este medio, los responsables de la escuela se vieron obligados a modificar el reglamento interno lo que provocó, de nuevo, el retraso en el inicio del curso.

Febrero de 2026: nuevo aplazamiento del curso

A pesar de la aprobación del protocolo, la escuela anunció que no iniciaría el curso hasta finales de marzo, a la espera de que concluyera el periodo de alegaciones al nuevo reglamento.

El retraso se vinculaba directamente a la necesidad de contar con todos los documentos en regla tras las denuncias por acoso, con el objetivo de evitar nuevas críticas sobre la gestión del centro .

Sin embargo, la Agencia de Protección Civil y Emergencias dictó el 13 de febrero la suspensión tanto de la actividad como la paralización del plazo máximo para resolver la tramitación de la renovación de la autorización de la escuela.

Acoso tras el impacto mediático

Los dos menores cuyos testimonios fueron publicados en Salamanca24horas han sido, desde entonces, increpados y acosados en numerosas ocasiones.

El acoso que las víctimas sufren se extiende desde la vía pública hasta las redes sociales y, en ambos casos, son numerosas las personas (adultos y también menores) las que les acusan de ser los causantes de la espinosa situación que atraviesa la escuela de Tauromaquia.

Sin embargo, cabe recordar que lo que verdaderamente ha motivado la actual situación que atraviesa la escuela es la falta de protocolo contra el acoso y las irregularidades que existían al respecto.

Ambas víctimas, cuyas familias siempre han mantenido que su objetivo nunca ha sido ni es cerrar la escuela, continúan recibiendo tratamiento psicológico por los episodios sufridos en la escuela de Tauromaquia de Salamanca.